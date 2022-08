Bayer Aktie News: Bayer am Montagmittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Bayer 57,39 EUR

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 01.08.2022 12:22:00 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 57,38 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 57,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,97 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 338.396 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,99 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.04.2022 erreicht. Gewinne von 15,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 43,91 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.12.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 30,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 76,69 EUR.

Am 10.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,59 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.639,00 EUR im Vergleich zu 12.328,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Bayer-Bilanz für Q2 2022 wird am 04.08.2022 erwartet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 03.08.2023 erwartet.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 7,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

