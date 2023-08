Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 53,45 EUR.

Die Bayer-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 53,45 EUR. Bei 53,80 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 53,17 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 671.446 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 65,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,70 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 14,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,10 EUR je Bayer-Aktie aus.

Bayer gewährte am 11.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 14.389,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.639,00 EUR erwirtschaftet worden.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 08.08.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 05.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 6,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Bayer bedeutet

Bayer-Aktie leichter: EFSA hat Studie zu umstrittenem Unkrautvernichter Glyphosat veröffentlicht

Bayer-Aktie trotzdem im Plus: Bayer veröffentlicht nach Milliardenverlust eine Gewinnwarnung