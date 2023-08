Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag in Grün

Kurs der Bayer

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 53,38 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 53,38 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 53,42 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 53,17 EUR. Bisher wurden via XETRA 71.945 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 18,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,70 EUR am 04.10.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 12,51 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,10 EUR.

Am 11.05.2023 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,95 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 3,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 14.389,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.639,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Bayer-Bilanz für Q2 2023 wird am 08.08.2023 erwartet. Am 05.11.2024 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 6,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

