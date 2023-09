Bayer Aktie News: Bayer am Freitagnachmittag gesucht

Aktie im Blick

Die Aktie von Bayer zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Bayer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 50,78 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 50,78 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 51,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,49 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 811.209 Bayer-Aktien.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 65,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 29,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 46,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 8,03 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 68,60 EUR je Bayer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 08.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 1,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.044,00 EUR – das entspricht einem Minus von 13,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.819,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 05.11.2024 werfen.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

