Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 40,28 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 40,28 EUR ab. Bei 40,11 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 40,92 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 1.181.115 Stück.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 65,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 63,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,11 EUR am 01.11.2023. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 0,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 66,80 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Bayer ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,22 EUR. Im letzten Jahr hatte Bayer einen Gewinn von 1,93 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 11.044,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12.819,00 EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2023 6,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

