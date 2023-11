Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Bayer. Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 40,76 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 40,76 EUR zu. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,93 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,92 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 88.688 Stück gehandelt.

Am 09.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 65,66 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 61,09 Prozent Luft nach oben. Am 30.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,14 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 66,80 EUR an.

Am 08.08.2023 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,22 EUR, nach 1,93 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 11.044,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.819,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,85 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 05.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,42 EUR je Bayer-Aktie.

