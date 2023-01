Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel Bayer 49,11 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 12:22 Uhr 1,2 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 48,99 EUR. Bei 48,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 431.397 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,99 EUR erreichte der Titel am 13.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 28,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,70 EUR ab. Abschläge von 4,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,90 EUR je Bayer-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 08.11.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,05 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.281,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bayer einen Umsatz von 9.781,00 EUR eingefahren.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 28.02.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 28.02.2024.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 7,74 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

