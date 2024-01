Bayer Aktie News: Bayer legt am Mittag zu

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Bayer. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 34,29 EUR zu.

Das Papier von Bayer konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 34,29 EUR. Die Bayer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 34,30 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 1.159.044 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2023 auf bis zu 65,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 91,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.11.2023 bei 30,22 EUR. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 13,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,20 EUR je Bayer-Aktie an.

Bayer gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,13 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10.342,00 EUR im Vergleich zu 11.281,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.03.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 26.02.2025.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 6,86 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

