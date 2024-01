Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Bayer zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 33,86 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 33,86 EUR. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 34,02 EUR. Bei 33,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 157.970 Bayer-Aktien gehandelt.

Am 09.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 93,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.11.2023 (30,22 EUR). Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 10,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,20 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 08.11.2023. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 1,13 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.342,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.281,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 05.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 26.02.2025 dürfte Bayer die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 6,86 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

