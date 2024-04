Bayer Aktie News: Bayer schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Bayer. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 28,59 EUR zu.

Die Bayer-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 28,59 EUR. Die Bayer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,63 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,62 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 151.932 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,91 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 116,58 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Mit einem Kursverlust von 12,68 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,507 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,56 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 05.03.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,85 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 1,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.862,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 12.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 14.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 07.05.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,18 EUR je Aktie belaufen.

