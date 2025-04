Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Vormittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,8 Prozent auf 21,68 EUR nach.

Um 09:07 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 21,68 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Bayer-Aktie bis auf 21,62 EUR. Mit einem Wert von 22,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 305.521 Bayer-Aktien.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 31,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 30,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 18,41 EUR fiel das Papier am 27.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 15,07 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,111 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 24,88 EUR.

Am 05.03.2025 hat Bayer die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,34 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,12 Prozent auf 11,73 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 11,86 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,44 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

