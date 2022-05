Bayer Aktie News: Bayer verzeichnet am Montagmittag Verluste

Aktien in diesem Artikel Bayer 60,80 EUR

Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 4,0 Prozent auf 60,39 EUR. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 60,33 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 60,60 EUR. Zuletzt wechselten 1.374.612 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei 67,99 EUR erreichte der Titel am 13.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 11,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 43,91 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.12.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 37,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 73,54 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 01.03.2022. In Sachen EPS wurden 1,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 1,32 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.995,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.118,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird für den 10.05.2022 terminiert. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 03.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 7,62 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

