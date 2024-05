Bayer Aktie News: Bayer am Mittag höher

So bewegt sich Bayer

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,2 Prozent auf 28,51 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,2 Prozent auf 28,51 EUR zu. Bei 28,82 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 28,01 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.382.185 Bayer-Aktien.

Bei 58,70 EUR erreichte der Titel am 06.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 105,93 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 24,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,209 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 35,33 EUR.

Bayer ließ sich am 05.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,36 EUR. Im letzten Jahr hatte Bayer einen Gewinn von 0,62 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,86 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Bayer am 14.05.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 13.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 5,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

