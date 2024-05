Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bayer zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Bayer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,7 Prozent auf 28,65 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,7 Prozent auf 28,65 EUR. Die Bayer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,66 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,01 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 436.481 Bayer-Aktien.

Bei 58,70 EUR markierte der Titel am 06.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 51,20 Prozent niedriger. Bei 24,96 EUR fiel das Papier am 07.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 12,86 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,209 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,33 EUR für die Bayer-Aktie.

Am 05.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,62 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,15 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,86 Mrd. EUR im Vergleich zu 12,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Bayer wird am 14.05.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

