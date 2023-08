Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 52,12 EUR.

Die Bayer-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 52,12 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 52,05 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,48 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 407.258 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 65,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 25,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,70 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,40 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 70,10 EUR aus.

Am 11.05.2023 hat Bayer die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,95 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 3,53 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,71 Prozent auf 14.389,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.639,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,58 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

