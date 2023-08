Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Mittwochvormittag auf rotes Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 52,45 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 52,45 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 52,38 EUR. Bei 52,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 68.516 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 65,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,19 Prozent hinzugewinnen. Bei 46,70 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,96 Prozent.

Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 70,10 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 11.05.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,95 EUR gegenüber 3,53 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14.639,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 14.389,00 EUR.

Die Bayer-Bilanz für Q2 2023 wird am 08.08.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net



