Bayer Aktie News: Bayer verliert am Dienstagvormittag

02.09.25 09:25 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer verliert am Dienstagvormittag

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 27,57 EUR abwärts.

Bayer
27,56 EUR -0,32 EUR -1,13%
Die Bayer-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 27,57 EUR. Die Bayer-Aktie sank bis auf 27,57 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,77 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 91.287 Bayer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,03 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 11,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 18,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,112 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,88 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,74 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,14 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,58 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie verliert: Neue Studie zu Vericiguat verfehlt das primäre Endziel

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: Hätte sich eine Bayer-Kapitalanlage von vor einem Jahr gerechnet?

Bayer-Aktie im Fokus: Schwächere Währungen und Rechtsstreitigkeiten bleiben Risiko

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
11.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.07.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.06.2025Bayer KaufenDZ BANK
05.06.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen