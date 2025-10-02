Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Blick auf Bayer-Kurs

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 29,44 EUR.

Die Bayer-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 29,44 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 29,15 EUR. Mit einem Wert von 29,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 957.408 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei 30,71 EUR markierte der Titel am 03.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 4,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 18,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 37,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,112 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 26,88 EUR.

Bayer ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,58 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

