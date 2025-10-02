DAX24.443 +1,4%Est505.665 +1,5%MSCI World4.330 +0,2%Top 10 Crypto16,36 +0,4%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.039 +0,1%Euro1,1753 +0,2%Öl64,95 -0,7%Gold3.883 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 thyssenkrupp 750000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nimmt Juli-Hoch ins Visier -- Vermögen von Tesla-CEO Musk knackt wichtige Marke -- DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Wolfspeed, Stellantis im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Hacker deckt auf - So abgespeckt wird Teslas neues Model Y Tesla-Aktie im Fokus: Hacker deckt auf - So abgespeckt wird Teslas neues Model Y
BP-Aktie schwach: Neuer Chairman fordert Tempo bei Konzernumbau BP-Aktie schwach: Neuer Chairman fordert Tempo bei Konzernumbau
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Blick auf Bayer-Kurs

Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

02.10.25 12:07 Uhr
Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 29,44 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
29,28 EUR -0,42 EUR -1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bayer-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 29,44 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 29,15 EUR. Mit einem Wert von 29,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 957.408 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei 30,71 EUR markierte der Titel am 03.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 4,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 18,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 37,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,112 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 26,88 EUR.

Bayer ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,58 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Aktien von Novo Nordisk, Bayer, J&J & Co. ziehen an: Pharmawerte profitieren von US-Deal mit Pfizer

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor einem Jahr eingebracht

Bayer-Aktie im Plus: EU-Zulassung für Menopause-Mittel Elinzanetant rückt näher

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.07.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.06.2025Bayer KaufenDZ BANK
05.06.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen