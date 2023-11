Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Mittag nordwärts

So bewegt sich Bayer

Die Aktie von Bayer zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 41,28 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 41,28 EUR. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 41,33 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,56 EUR. Bisher wurden via XETRA 652.101 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 65,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2023 bei 40,07 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 2,93 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 66,80 EUR.

Am 08.08.2023 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,93 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.044,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 12.819,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Bayer wird am 08.11.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

