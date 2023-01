Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Aktien in diesem Artikel Bayer 49,48 EUR

-0,24% Charts

News

Analysen

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 49,33 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bayer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 48,73 EUR aus. Bei 48,77 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.089.209 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei 67,99 EUR markierte der Titel am 13.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 46,70 EUR fiel das Papier am 03.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 5,63 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 78,20 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 08.11.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,05 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 11.281,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.781,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 28.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 28.02.2024 dürfte Bayer die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2022 auf 7,74 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Dezember 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie

BASF-Aktie im Fokus der Anleger - BASF: Die Geschichte der Badischen Anilin- und Sodafabrik

Bayer-Akite verliert deutlich: Finerenon vor Zulassungserweiterung in der EU

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock