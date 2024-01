Bayer Aktie News: Anleger greifen bei Bayer am Mittwochmittag zu

Blick auf Bayer-Kurs

Die Aktie von Bayer zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 34,59 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 34,59 EUR zu. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,78 EUR zu. Bei 34,49 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 1.070.047 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2023 auf bis zu 65,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 89,82 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.11.2023 bei 30,22 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 12,63 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 48,20 EUR an.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 1,13 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10.342,00 EUR im Vergleich zu 11.281,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Bayer am 05.03.2024 präsentieren. Bayer dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.02.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,86 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

