Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag höher

03.01.24 09:23 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 34,40 EUR.

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 34,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 34,66 EUR. Mit einem Wert von 34,49 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 255.252 Bayer-Aktien umgesetzt. Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 65,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 90,87 Prozent wieder erreichen. Am 29.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,22 EUR. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 12,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,20 EUR an. Am 08.11.2023 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,32 Prozent zurück. Hier wurden 10.342,00 EUR gegenüber 11.281,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert. Am 05.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 26.02.2025 präsentieren. Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2026 6,86 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie Pluszeichen in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im LUS-DAX Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsende zurück Minuszeichen in Europa: STOXX 50 schwächelt letztendlich

