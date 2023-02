Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Freitagmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Bayer 56,79 EUR

Die Bayer-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 56,62 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bayer-Aktie bis auf 56,41 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 491.832 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.04.2022 bei 67,99 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 16,72 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.10.2022 (46,70 EUR). Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 21,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 75,30 EUR für die Bayer-Aktie.

Am 08.11.2022 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,13 EUR gegenüber 1,05 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.781,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.281,00 EUR ausgewiesen.

Am 28.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 28.02.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 7,81 EUR in den Büchern stehen haben wird.

