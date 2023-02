Bayer Aktie News: Bayer verzeichnet am Vormittag Verluste

Aktien in diesem Artikel Bayer 56,54 EUR

Um 09:22 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 56,49 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bayer-Aktie bis auf 56,41 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 56,74 EUR. Bisher wurden heute 66.708 Bayer-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,99 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.04.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 03.10.2022 Kursverluste bis auf 46,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 75,30 EUR.

Am 08.11.2022 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,05 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.281,00 EUR – ein Plus von 15,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 9.781,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 28.02.2023 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 28.02.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,81 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

