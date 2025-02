Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit roten Vorzeichen

Bayer im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,3 Prozent auf 20,93 EUR nach.

Das Papier von Bayer befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,3 Prozent auf 20,93 EUR ab. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,81 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.273.880 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 48,26 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 27.11.2024 Kursverluste bis auf 18,41 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,109 EUR belaufen. Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 24,13 EUR.

Bayer veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -4,26 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,65 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 9,97 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,34 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Bayer-Bilanz für Q4 2024 wird am 05.03.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,97 EUR je Aktie belaufen.

