Bayer Aktie News: Bayer gibt am Nachmittag nach

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 20,86 EUR.

Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 3,6 Prozent auf 20,86 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,81 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.829.947 Bayer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 31,03 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 18,41 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 11,74 Prozent wieder erreichen.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,109 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,13 EUR.

Am 12.11.2024 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -4,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 9,97 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,62 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 03.03.2026.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,97 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag fester

XETRA-Handel: Das macht der DAX am Freitagnachmittag