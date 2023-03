Bayer Aktie News: Bayer am Freitagnachmittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Bayer 57,58 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,2 Prozent auf 57,52 EUR. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 57,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 56,91 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 828.369 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.04.2022 bei 67,99 EUR. 15,40 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 75,30 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 28.02.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.118,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.000,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 11.05.2023 terminiert. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 05.03.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 7,33 EUR je Bayer-Aktie.

