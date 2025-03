Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit sattem Kursplus

Blick auf Bayer-Kurs

Die Aktie von Bayer gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Bayer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,5 Prozent auf 23,96 EUR.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 5,5 Prozent im Plus bei 23,96 EUR. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 23,99 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,62 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.518.168 Bayer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,53 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,41 EUR. Dieser Wert wurde am 27.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,109 EUR je Bayer-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,13 EUR.

Am 12.11.2024 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von -4,65 EUR in den Büchern gestanden. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,97 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2025 terminiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,98 EUR im Jahr 2024 aus.

