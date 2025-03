Bayer Aktie News: Bayer am Montagvormittag ohne große Veränderung

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bayer zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die Bayer-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 22,69 EUR.

Die Bayer-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 22,69 EUR. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 22,74 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,57 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,62 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 90.782 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,03 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,76 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 18,41 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.11.2024). Abschläge von 18,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,109 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 24,13 EUR an.

Bayer veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -4,26 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,65 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,62 Prozent auf 9,97 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,98 EUR fest.

