Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Mittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 11:48 Uhr 0,8 Prozent. Bei 59,34 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 58,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 290.043 Bayer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,99 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.04.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 12,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,70 EUR am 04.10.2022. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 26,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 75,40 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 28.02.2023 vor. Das EPS belief sich auf 1,35 EUR gegenüber 1,26 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.000,00 EUR – ein Plus von 7,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 11.118,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Bayer am 11.05.2023 präsentieren. Bayer dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.05.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 7,24 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

