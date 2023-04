Bayer Aktie News: Bayer legt am Montagnachmittag zu

Aktien in diesem Artikel Bayer 59,27 EUR

1,32% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 59,34 EUR zu. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 59,39 EUR zu. Bei 58,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 546.242 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 14.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 67,99 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,72 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 46,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 27,07 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 75,40 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 28.02.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 EUR, nach 1,26 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 12.000,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.118,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Bayer am 11.05.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 14.05.2024.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2023 7,24 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie fällt: Frauengesundheit nicht länger Forschungsschwerpunkt

Bayer testet Nubeqa in weiterer Indikation - Bayer-Aktie leichter

Bayer-Aktie stärker: Bayer erhält in China erweiterte Zulassung für Nubeqa

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com