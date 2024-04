Bayer Aktie News: Bayer am Mittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 28,44 EUR.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 28,44 EUR. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 28,49 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,05 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 710.389 Bayer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.04.2023 auf bis zu 61,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 117,69 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2024 Kursverluste bis auf 24,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,24 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,507 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,56 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 05.03.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,15 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11.862,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 12.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 14.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Bayer.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,19 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

