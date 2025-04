Bayer Aktie News: Bayer schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Bayer im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 21,66 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 21,66 EUR zu. Die Bayer-Aktie legte bis auf 21,84 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,94 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.627.356 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 31,03 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 43,29 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 27.11.2024 Kursverluste bis auf 18,41 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,111 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,88 EUR.

Bayer ließ sich am 05.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,34 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von 1,36 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 11,73 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 11,86 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,44 EUR fest.

