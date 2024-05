Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 27,95 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 27,95 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Bayer-Aktie bis auf 27,81 EUR. Bei 28,27 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 486.988 Bayer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,70 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2023. Mit einem Zuwachs von 110,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,209 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,33 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 05.03.2024. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,15 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,00 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2024 terminiert. Bayer dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,12 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Kursplus

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich in Rot

Minuszeichen in Frankfurt: DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein