Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag im Plus

Die Aktie von Bayer zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 28,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 28,49 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,27 EUR. Bisher wurden heute 1.274.435 Bayer-Aktien gehandelt.

Am 06.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,70 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 106,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,96 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,10 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,209 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 35,33 EUR.

Bayer ließ sich am 05.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12,00 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,86 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 13.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Bayer.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,12 EUR fest.

