Bayer Aktie News: Bayer schiebt sich am Montagnachmittag vor

Bayer im Blick

Die Aktie von Bayer zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 28,47 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 28,47 EUR. Die Bayer-Aktie legte bis auf 28,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,28 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.277.070 Bayer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 89,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2024 (24,96 EUR). Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 14,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,203 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,90 EUR je Bayer-Aktie an.

Am 14.05.2024 hat Bayer die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,04 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13,77 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 14,39 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 31.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,13 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Freitagshandel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 mittags

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor 10 Jahren bedeutet

Bayer-Aktie gewinnt: FDA räumt Parkinson-Zelltherapie von Bayer-Tochter Sonderstatus ein