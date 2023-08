Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 51,70 EUR abwärts.

Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 51,70 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Bayer-Aktie bis auf 51,63 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 80.297 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 65,66 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 70,10 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 11.05.2023. In Sachen EPS wurden 2,95 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 3,53 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,71 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 14.389,00 EUR im Vergleich zu 14.639,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 08.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Bayer dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 6,58 EUR je Aktie aus.

