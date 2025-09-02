Bayer Aktie News: Bayer am Mittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Bayer. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 27,74 EUR zu.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 27,74 EUR. Bei 28,20 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,58 EUR. Zuletzt wechselten 710.656 Bayer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 31,03 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 10,60 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,38 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 50,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,112 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,88 EUR.

Bayer gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR gegenüber -0,03 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

