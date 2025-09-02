Bayer Aktie News: Bayer legt am Vormittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Bayer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 27,95 EUR.

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 27,95 EUR. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,97 EUR an. Bei 27,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 104.691 Bayer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,03 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,04 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 52,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,112 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,88 EUR.

Bayer ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bayer ein Ergebnis je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde auf 10,74 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,14 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.

