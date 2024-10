Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Bayer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 30,43 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 30,43 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 30,51 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,46 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 47.424 Bayer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,46 EUR) erklomm das Papier am 12.10.2023. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 33,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 21,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,25 EUR für die Bayer-Aktie.

Bayer ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -1,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 11,14 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,91 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 05.11.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 11.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 5,07 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain

Diese Unternehmen sind Teil der ewigen DAX-Liga

September 2024: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat