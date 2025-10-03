DAX24.445 +0,1%Est505.655 +0,2%MSCI World4.336 +0,2%Top 10 Crypto16,48 +0,1%Nas22.844 +0,4%Bitcoin101.883 -0,9%Euro1,1731 +0,1%Öl64,68 +0,6%Gold3.862 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 BASF BASF11 Lufthansa 823212 thyssenkrupp 750000 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX knapp im Plus - Rekord weiter in Sicht -- Asiens Börsen uneins - Feiertag in China -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- Boeing, Roche, HOCHTIEF im Fokus
Top News
Aktien von Salzgitter, thyssenkrupp und Co. im Aufwind: Exane sieht neue Spielregeln Aktien von Salzgitter, thyssenkrupp und Co. im Aufwind: Exane sieht neue Spielregeln
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co. Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Blick auf Bayer-Kurs

Bayer Aktie News: Bayer steigt am Vormittag

03.10.25 09:27 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer steigt am Vormittag

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 29,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
29,05 EUR -0,10 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 29,20 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 29,26 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 38.227 Bayer-Aktien.

Am 04.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,51 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,50 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (18,38 EUR). Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 37,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,112 EUR belaufen. Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 26,88 EUR.

Bayer ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,20 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,63 Prozent auf 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,14 Mrd. EUR gelegen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Bayer wird am 11.11.2025 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2025 4,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Aktien von Novo Nordisk, Bayer, J&J & Co. ziehen an: Pharmawerte profitieren von US-Deal mit Pfizer

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor einem Jahr eingebracht

Bayer-Aktie im Plus: EU-Zulassung für Menopause-Mittel Elinzanetant rückt näher

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.07.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.06.2025Bayer KaufenDZ BANK
05.06.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen