Bayer Aktie News: Bayer steigt am Vormittag

Blick auf Bayer-Kurs

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 29,20 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 29,20 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 29,26 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 38.227 Bayer-Aktien.

Am 04.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,51 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,50 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (18,38 EUR). Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 37,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,112 EUR belaufen. Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 26,88 EUR.

Bayer ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,20 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,63 Prozent auf 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,14 Mrd. EUR gelegen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Bayer wird am 11.11.2025 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2025 4,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Aktien von Novo Nordisk, Bayer, J&J & Co. ziehen an: Pharmawerte profitieren von US-Deal mit Pfizer

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor einem Jahr eingebracht

Bayer-Aktie im Plus: EU-Zulassung für Menopause-Mittel Elinzanetant rückt näher