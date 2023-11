Bayer Aktie News: Bayer präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bayer zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 42,03 EUR nach oben.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 42,03 EUR. Die Bayer-Aktie legte bis auf 42,36 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,46 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.424.169 Bayer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 35,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2023 (40,07 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 66,80 EUR an.

Am 08.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 1,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,85 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11.044,00 EUR im Vergleich zu 12.819,00 EUR im Vorjahresquartal.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 05.11.2024 dürfte Bayer die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,42 EUR je Aktie belaufen.

