Bayer Aktie News: Bayer am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bayer. Zuletzt ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 41,59 EUR.

Das Papier von Bayer konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 41,59 EUR. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 41,60 EUR. Bei 41,46 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 47.656 Stück gehandelt.

Am 09.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 65,66 EUR. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 57,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,07 EUR ab. Abschläge von 3,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 66,80 EUR.

Am 08.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 1,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,85 Prozent auf 11.044,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.819,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Bayer wird am 08.11.2023 gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 05.11.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,42 EUR je Aktie.

