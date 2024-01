Bayer Aktie News: Bayer präsentiert sich am Mittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 35,07 EUR zu.

Die Bayer-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 35,07 EUR. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 35,44 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 34,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.344.840 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei 65,66 EUR markierte der Titel am 09.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 87,23 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 29.11.2023 auf bis zu 30,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,20 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 08.11.2023 vor. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 1,13 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.342,00 EUR – das entspricht einem Minus von 8,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.281,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Bayer wird am 05.03.2024 gerechnet. Am 26.02.2025 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 6,86 EUR in den Büchern stehen haben wird.

