Bayer Aktie News: Bayer am Mittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bayer zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 21,20 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 21,20 EUR zu. Die Bayer-Aktie legte bis auf 21,31 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 21,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 702.116 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,41 EUR am 27.11.2024. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 15,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,109 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 24,13 EUR.

Bayer veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Bayer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -4,26 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 9,97 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 03.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 4,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

