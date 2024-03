Bayer Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Bayer

Aktie im Blick

Die Aktie von Bayer gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 28,22 EUR abwärts.

Das Papier von Bayer befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 28,22 EUR ab. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 28,01 EUR. Mit einem Wert von 28,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.107.412 Bayer-Aktien gehandelt.

Bei 61,91 EUR markierte der Titel am 19.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 119,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 2,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,44 EUR je Bayer-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 40,22 EUR.

Bayer veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.342,00 EUR – das entspricht einem Minus von 13,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.000,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2024 terminiert. Am 07.05.2025 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,00 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

