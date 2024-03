Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit roter Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 28,26 EUR.

Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 28,26 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 28,21 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 28,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 178.639 Bayer-Aktien.

Am 19.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 61,91 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 119,07 Prozent zulegen. Am 09.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 3,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2022 2,40 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,44 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 40,22 EUR aus.

Bayer gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10.342,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.000,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 05.03.2024 erwartet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 6,00 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

So stuften die Analysten die Bayer-Aktie im vergangenen Monat ein

STOXX-Handel: STOXX 50 verbucht letztendlich Gewinne

Euro STOXX 50 aktuell: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels steigen