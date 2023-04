Bayer Aktie News: Bayer verliert am Dienstagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Bayer 58,97 EUR

Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 58,96 EUR ab. In der Spitze büßte die Bayer-Aktie bis auf 58,92 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,44 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 675.207 Bayer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.04.2022 auf bis zu 67,99 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 13,28 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 46,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 26,25 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 75,40 EUR.

Bayer gewährte am 28.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von 1,26 EUR in den Büchern gestanden. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.000,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.118,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 11.05.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.05.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 7,24 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

