Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Mittag ins Minus

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 21,19 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 21,19 EUR. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 20,84 EUR. Bei 21,07 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 1.501.263 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR an. Mit einem Zuwachs von 46,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,41 EUR ab. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 15,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,111 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,88 EUR.

Bayer ließ sich am 05.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bayer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,34 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 11,73 Mrd. EUR, gegenüber 11,86 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,12 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.05.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 13.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Abschläge

Von Zöllen ausgenommen: Pharma-Aktien wie Merck und EVOTEC uneinheitlicch - Siemens Healthineers sackt ab

Handel in Frankfurt: DAX verbucht mittags Verluste