Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Freitagnachmittag ins Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bayer. Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,9 Prozent auf 20,44 EUR.

Das Papier von Bayer befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,9 Prozent auf 20,44 EUR ab. Im Tief verlor die Bayer-Aktie bis auf 19,66 EUR. Bei 21,07 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 5.559.600 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 34,14 Prozent niedriger. Bei 18,41 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,111 EUR je Bayer-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 24,88 EUR.

Bayer ließ sich am 05.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 11,73 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,86 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.05.2025 veröffentlicht. Am 13.05.2026 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,44 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Abschläge

Von Zöllen ausgenommen: Pharma-Aktien wie Merck und EVOTEC uneinheitlicch - Siemens Healthineers sackt ab

Handel in Frankfurt: DAX verbucht mittags Verluste